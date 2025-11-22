DIRETTA LIVE| Serie A, Fiorentina-Juventus: 0-0 Vlahovic vicino al gol del vantaggio

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Fiorentina-Juventus. Segui la diretta scritta della partita sul nostro sito!.

41’-Arriva anche la prima ammonizione in casa Juve. Doveri estrae il cartellino giallo a McKennie.

38’- Parisi arriva alla conclusione sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Pallone che però finisce oltre il palo alla destra di Di Gregorio.

34’-Vlahovic va vicino al gol. Il serbo si libera molto bene della marcatura di Marì e si invola verso la porta. Davanti a De Gea, si allarga troppo e viene recuperato da Pongracic. Poteva fare decisamente meglio.

31’-Gran tiro di Mandragora, palla di poco al lato del palo. Negli ultimi minuti la Fiorentina sta prendendo campo rendendosi più pericolosa.

30’-Punizione pericolosa per i viola. Il solito Kean viene abbattuto al limite dell’area di rigore. Mandragora sul pallone.

25’- Traversa colpita da Kean. Occasione clamorosa per i padroni di casa, che vanno vicino al gol dopo una splendida azione del centravanti. La traversa salva la Juventus.

21’- La partita riprende, Doveri ha invitato i tifosi della Fiorentina a evitare cori di discriminazione razziale.

19’- Gara interrotta per cori discriminatori verso Dusan Vlahovic. C’era stato già l’annuncio dello speaker diversi minuti fa.

14’-Il direttore di gara viene richiamato dal VAR. Niente rigore per la Juve. Contatto molto dubbio quello di Mari su Vlahovic, per l’arbitro è stato il centravanti a commettere il fallo.

13’- Rigore per la Juve!. Grande giocata di Vlahovic che salta Marì e viene trattenuto. Doveri fischia il calcio di rigore.

10’-Pericolo per la Fiorentina, un retro passaggio pericoloso mette in difficoltà De Gea. Portiere bravo a non farsi sorprendere.

7’-Prima ammonizione della gara. Viene sanzionato Fagioli per la trattenuta su Locatelli.

5’-Possesso palla dei bianconeri alla ricerca di spazi nella metà campo avversaria. Viola attenti in fase difensiva.

1’-Squadre in campo. L’arbitro fischia il calcio d’inizio.

Fiorentina e Juventus, si affrontano nella gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Spalletti, dopo due pareggi consecutivi (Sporting e Torino), puntano a ritrovare la vittoria per avvicinarsi alle zone alte della classifica. Dall’altra parte, una Fiorentina ancora a secco di vittorie in campionato e attualmente ultima in classifica. Si preannuncia un match ricco di emozioni, seguilo con noi!.