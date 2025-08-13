FINE - Juventus-Juventus Next Gen 2-0! - JuveNews.eu
FINE – Juventus-Juventus Next Gen 2-0!

Stefania Palminteri
Torino
13 Agosto, 19:27
Il live della partita

19:47 – FISCHIO FINALE! La partita termina in questo momento.

19:45 – Lo Stadium esplode di gioia.

19:43 – INVASIONE DI CAMPO! Come accade spesso, i tifosi entrano sul terreno di gioco. L’amichevole potrebbe interrompersi anzitempo.

50’ – CHANCE PER DAVID! Cambiaso penetra dalla sinistra con una splendida serpentina, serve al centro David che stoppa e calcia. Fuscaldo respinge di pugno e mantiene inviolata la porta.

SI RIPARTE, INIZIA ORA IL SECONDO TEMPO!

FINE PRIMO TEMPO

40′ – Mancano cinque minuti al termine del tempo allo Stadium.

38′ – Esce Miretti, entra Rouhi.

35′ – Miretti a terra per un problema muscolare, sembra al flessore della gamba destra.

33′ – GOL DI VLAHOVIC! Raddoppio della Juve: il serbo finalizza a pochi metri dalla porta dopo l’assist di Douglas Luiz. Nessuna esultanza per lui, ancora condizionato dai fischi ricevuti di recente.

32′ – La Next Gen prova a farsi vedere in attacco, ma senza particolare convinzione.

30′ – Scoccata la mezz’ora, Juventus in pieno controllo del match.

26′ – Tentativo debole di Anghelè, Pinsoglio para senza difficoltà.

23′ – Interruzione per cooling break a causa del gran caldo.

19′ – Vlahovic calcia alto e viene subissato di fischi dagli spalti.

15′ – GOL JUVENTUS! DOUGLAS LUIZ! Prima il tiro dalla distanza, respinto da Mangiapoco, poi Kostic raccoglie e crossa di nuovo: colpo di testa vincente di Douglas Luiz che porta avanti la prima squadra.

14′ – Temperature elevate a Torino, ritmi di gioco piuttosto bassi.

11′ – OCCASIONE PER PEDRO FELIPE! Il numero 4 della Next Gen arriva sul fondo e mette un cross basso in area, Kelly intercetta in scivolata e allontana.

10′ – Dieci minuti di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0.

6′ – Giro palla della Juve, McKennie cerca l’imbucata ma Pedro Felipe chiude.

4′ – Cross di Kelly verso Miretti, respinge la retroguardia della Next Gen.

3′ – Ritmi contenuti, con la prima squadra che appare più brillante fisicamente.

1′ – FISCHIO D’INIZIO!

18:30 – Risuona l’inno bianconero, squadre pronte a entrare in campo.

18:28 – L’Allianz Stadium non perdona Vlahovic: alla lettura delle formazioni l’attaccante serbo è stato accolto dai fischi del pubblico.

