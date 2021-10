Dionisi: “Juve? Sulla carta abbiamo poche speranze ma si gioca sul campo”

Il tecnico del Sassuolo ha parlato

redazionejuvenews

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match di campionato tra neroverdi e Juventus. Di seguito riportiamo le sue parole: "Allegri? Un allenatore che stimo tanto ma non è l'unico, fermo restando che gli allenatori non giocano, non cambia niente giocare allo Stadium o con un'altra squadra. Dovremo andare là consapevoli che potremo fare la nostra partita. Le emozioni finiranno alla stretta di mano. Partita importante perché affrontiamo una delle squadre più forti del campionato. Giochiamo a pochi giorni da una partita che abbiamo finito molto bene.

Sulla carta abbiamo poche speranze ma si gioca sul campo. Dovremo essere bravi noi sperando che la Juve non sia nella giornata migliore. Andremo a fare partita, questo sì. Infortuni? Ci sarebbe piaciuto andare a giocare con tutti gli effettivi ma due giocatori non ci saranno, fa parte di tutte le squadre, è difficile averli tutti. Troveremo squadra forte che vorrà vincere in casa, che viene da una gara con l'Inter dove voleva realizzare di più. Sappiamo che l'avversario va rispettato ma fino a un certo punto, dobbiamo mettere in campo le nostre qualità.

Ho visto la sfida con l'Inter di San Siro con occhi interessati perché l'avremmo affrontata da avversario. Mi aspetto una squadra che vorrà vincere in casa. Con l'Inter ha fatto una partita più attendista. Non so che Juve affronteremo domani, ma chi gioca gioca dobbiamo pensare a noi, dobbiamo cercare di riconoscerci in campo. La Juve non è facile da affrontare. Ha giocatori forti, ha individualità importanti. Non è facile da affrontare, difficile da attaccare. Le opportunità migliori contro ogni squadra è quando le squadre perdono palla. Ora le squadre giocano, ruotano e perdono qualche riferimento. Le opportunità migliori si possono avere così, che è un po' quanto successo con noi, contro il Venezia".