Terremoto Juve, non è finita. L’annuncio in diretta: “Attenzione ad Allegri”

La serata di ieri è stata sconvolta da una notizia improvvisa. Sono arrivate le dimissioni in blocco del consiglio di amministrazione della Juventus. I quadri in essere sono stati completamente rivoluzionati. Via Agnelli, Nedved e Arrivabene. Una decisione condizionata dalle novità in merito all'inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura di Torino.