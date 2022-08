Di Gennaro: “Rugani e Rabiot in campo e poi i giovani non giocano…”

Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, dove ha parlato anche della situazione dei bianconeri. In assenza di Bonucci toccherà a uno fra Rugani e Gatti, mentre Rabiot è stato confermato in campo da Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Per Rugani si parlava di una sua possibile cessione, doveva andar via e ora fa il titolare al posto di Gatti, che è un ragazzo in prospettiva anche per la Nazionale. È una curiosità per me, poi Rugani è sempre stato affidabile ma era in uscita. Gatti è un giocatore di prospettiva, poi si parla sempre dei giovani che non giocano. Rabiot a centrocampo doveva andare via, poi va a finire che gioca e i giovani della Juve invece vanno in panchina".