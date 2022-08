Fratello Higuain: “Juve in lotta per lo scudetto. Quella finale a Cardiff…”

Nicolas, fratello e agente dell'ex bomber bianconero, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport è tornato a parlare della squadra di Allegri

redazionejuvenews

Gonzalo Higuain protagonista in MLS. Il Pipita, nell'ultimo turno di campionato, ha battuto con la sua Inter Miami ha battuto per 2-1 il Toronto degli italiani. L'attaccante argentino ha servito l'assist per il gol di Mota, che ha sbloccato il match. I canadesi poi avevano trovato il pareggio con un gran gol di Lorenzo Insigne, ex compagno di Higuain al Napoli, ma Lassiter ha segnato il 2-1 regalando i tre punti alla squadra della Florida, al quinto risultato consecutivo. Nel 2022 l'ex bomber della Juventusha giocato venti partite, segnando otto gol e fornendo tre assist ai compagni, dimostrando di essere un valore aggiunto nel campionato nordamericano.

Ma per Higuain e la sua famiglia l'Italia resta uno dei paesi di riferimento. Il fratello e agente del Pipita, Nicolas, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, a cui ha parlato della Juve: "Quest’anno lotterà per lo scudetto. Ha preso giocatori importanti come Di Maria che ad Allegri piace moltissimo. Max ama avere due esterni d’attacco rapidi e tecnici e con Chiesa faranno ottime cose".

Sul tabù della Champions League: "L’altro giorno spiegavo un po’ di storia della Juventus ai miei figli e mi sono ricordato che hanno perso sette finali di Champions. È incredibile!".

Sulla finale del 2017, persa dai bianconeri a Cardiff contro il Real Madrid: "Quella è stata una stagione fantastica, la squadra girava a meraviglia in ogni gara. Mio fratello era arrivato bene a quella partita dopo la doppietta in semifinale contro il Monaco, ma quel Real Madrid era troppo superiore".

Infine, ha ricordato il rammarico per una sconfitta al Bernabeu: "Lo 0-3 dell’andata avrebbe ammazzato chiunque, tranne quella Juve. L’espulsione di Dybala a Torino non c’era perché aveva preso il pallone e al ritorno il rigore su Ronaldo è stato generoso. Ma il Real Madrid in Champions è imbattibile, è nel loro destino".