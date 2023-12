La difesa è il migliore attacco: la Juve vince anche senza bomber

Un dato che può far sorridere Allegri è quello che determina la capacità della Juventus di vincere anche senza il supporto dei propri attaccanti. Dei sei risultati utili in altrettanti scontri diretti, soltanto in due partite hanno segnato gli attaccanti. In particolare, nel 3-1 contro la Lazio (Chiesa e Vlahovic) e nell’1-1 contro l’Inter (Vlahovic).