Di Marzio: “Senza Hernandez la Juventus utilizzerà Weah”

"Con l'esclusione di Theo Hernandez è probabile che Allegri utilizzi Weah per creare problemi a chi sostituisce Theo. Weah è un giocatore nato per essere un attaccante ma prima della Juve si è adattato bene a questo ruolo. Non è bravo a fare gol o a essere pericoloso in fase d'attacco ma ha gamba, potenza e intensità. Sarà un'arma che Allegri potrà schierare a San Siro".