Di Marzio e i consigli alla Juve: “Per il centrocampo sarebbe perfetto…”

TORINO – Ci siamo, ormai mancano pochissimi giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato. La Juventus sta lavorando per mettere a segno un colpo importante e regalare ad Andrea Pirlo un rinforzo di qualità in attacco. Molti sono i nomi che stanno circolando dalle parti della Continassa e, su tutti, i più cladi al momento sono quelli di Gianluca Scamacca ed Edin Dzeko. Oltre al reparto avanzato, però, la Vecchia Signora potrebbe aver bisogno di un rinforzo anche in mezzo al campo, dove ha sofferto un po’ in questa stagione. Per questo, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Gianni Di Marzio, ex allenatore di Napoli e Genoa e padre del noto giornalista di Sky Sport, ha voluto dare i propri consigli di mercato alla Juve. Si è parlato di Dzeko e anche del possibile colpo a centrocampo.

Ecco, dunque, le parole di Gianni Di Marzio: "Credo che la Juventus abbia bisogno di qualcosa in più in mediana. Secondo me, per il centrocampo bianconero sarebbe perfetto Douglas Luiz dell'Aston Villa. Un altro molto interessante, poi, è un giocatore brasiliano, Matheus Henrique: un calciatore molto forte che gioca con il Gremio. Per quanto riguarda Dzeko, invece, non posso dire molto sulle risorse economiche della Juve: so solo che il bosniaco doveva arrivare a Torino già la scorsa estate, ma alla fine è rimasto alla Roma ed ha anche rinnovato. Grazie alla Vecchia Signora, dunque, Dzeko guadagna una cifra altissima per la sua età. Per questo, non so se adesso alla Juve conviene acquistarlo ad un prezzo simile per poi tenerlo come riserva di Morata. Io credo che i bianconeri hanno in mente già un altro calciatore per il futuro. Pertanto, non credo che possano fare un'operazione del genere adesso. Alla Juventus, poi, devono arrivare sempre i calciatori migliori".