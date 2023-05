Di Maria di nuovo in Liga? Barcellona e Atletico Madrid in pressing

Il futuro di Di Maria potrebbe essere di nuovo in Liga: i colchoneros in vantaggio sul Barcellona

Con il contratto in scadenza fine stagione (il prossimo 30 giugno), Angel Di Maria ha già diverse pretendenti. In pole position Barcellona e Atletico Madrid che se lo contendono per riportarlo in Liga. Tra diversi acciacchi fisici, il classe 1988 originario di Rosario, quest'anno con la maglia della Juve ha disputato 14 partite da titolare, 4 gol e 4 assist solo in campionato. 4 gol e 3 assist invece tra Europa e Champions League, con 9 presenze dal 1' in totale.