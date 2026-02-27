Di Livio: “Roma-Juve? Immagino una partita…”

Le parole di Angelo Di Livio rilasciate in un'intervista a Il Tempo: il suo pensiero sulla partita tra Roma e Juve

In un’intervista rilasciata a Il Tempo Angelo Di Livio, ex calciatore di Juventus e Roma, ha parlato della prossima sfida dei bianconeri contro i giallorossi. Di seguito alcuni passaggi dell’intervista:

“Roma-Juve? “Non c’è una favorita, ma dipenderà molto dagli episodi. Immagino una partita con occasioni da una parte e dall’altra. La forza della Juve è rappresentata dagli esterni offensivi e Gasperini chiederà ai centrocampisti di andare a raddoppiare.

McKennie può essere determinante per la Juve, è straordinario. Nella Roma voglio dare fiducia a Koné, anche se quando calcia è un po’ scoordinato, ha troppa fretta. La Juve sta giocando bene, ma mancano i risultati. Troppi errori in fase difensiva e alcuni giocatori a volte sono troppo leziosi. Ma ha un grande carattere e l’ha dimostrato anche con il Galatasaray. E una squadra sempre da temere perché ha giocatori di qualità. L’assenza di Locatelli si farà sentire moltissimo perché forse è il prototipo di giocatore da Juventus. Ha sbagliato qualche partita, però ci mette sempre il cuore”.