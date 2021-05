Di Livio: “Pirlo? Questa partita può cambiare il suo futuro…”

L'ex giocatore ha parlato

TORINO - Angelo Di Livio , ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti, tra cui la stagione della Juventus . Queste le sue parole: "E' successo di tutto ieri sera. Sapevo che la Juventus poteva vincere a Bologna ma doveva aspettare altri risultati. Sono più sorpreso dal pareggio del Napoli più che dalla vittoria del Milan. Ho visto un Milan attento, diligente, però il Napoli dopo il vantaggio doveva chiuderla. E invece ha preso gol in contropiede. Doveva fare diversamente. Juve? Sono sempre stato molto critico, soprattutto dopo i ko contro Benevento e Milan, ma questa partita può cambiare il suo futuro. Io sapevo che la Juventus poteva non vincere lo Scudetto, ma è stato un campionato di grande sofferenza. I due trofei e il posto Champions faranno ragionare molto la società".

A proposito di Juventus, dopo il match di ieri ha parlato Andrea Pirlo ai microfoni di Juventus Tv: "Era importante finire bene il lavoro cominciato in estate, vincendo la Coppa Italia e portando la squadra in Champions: ho sempre dato il massimo e questi sono i nostri risultati. Dybala? Un giocatore come lui cambia il livello di ogni squadra, l'abbiamo avuto a disposizione poco, purtroppo, ma le sue capacità le conosciamo tutti. Se penso al futuro mi immagino una Juve più forte, consapevole delle sue capacità. Penso a Rabiot, che ha vissuto un finale di stagione straordinario, dimostrando di essere un centrocampista unico a livello mondiale e poi anche io, conoscendo meglio i giocatori, sono riuscito a metterli nella condizione di rendere al 100%. Siamo sulla strada giusta, ma la differenza la fa la voglia di sacrificarsi, se c'è questa i risultati diventano più semplici da centrare. Abbiamo capito che per arrivare al risultato bisognava spingere su questa voglia e su questo fuoco che avevamo dentro e l'abbiamo fatto". Queste invece le parole di Chiellini: "Oggi ci giocavamo tanto, abbiamo approcciato in modo giusto, ma dipendevamo anche dagli altri. Concludiamo una stagione difficile, vissuta in mezzo a mille difficoltà, con un risultato importante e vincendo due coppe.