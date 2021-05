Chiellini: “Contenti per la qualificazione, è stata una stagione positiva. Sul futuro…”

Le parole del capitano bianconero

"Siamo contenti, inutile negarlo oggi giocavamo tanto. Abbiamo approcciato nel modo giusto ma dipendeva molto anche dagli altri. Abbiamo vinto due coppe e abbiamo conquistato un posto in Champions. Oggi ci giocavamo due stagioni, questa e metà della prossima. Ora festeggiamo, siamo contenti per il mister perchè alla prima esperienza non era facile e questo credo sia una soddisfazione ancora maggiore. Paradossalmente non avevamo niente da perdere e quindi è stata una situazione semplice. Eravamo spensierati per non avere noi il pallino in mano. Abbiamo approcciato bene alla partita, la sconfitta con il Milan ci ha fatto svoltare. Abbiamo vinto quattro gare di fila che volevamo a tutti i costi. Ora è giusto festeggiare questo quartro posto che, qualche settimana fa, sembrava impossibile anche per me.