Di Livio: “La Juventus deve ripartire da Chiesa e Bremer”

Di Livio ha parlato del futuro della Juventus: per l'ex bianconero, il club non dovrebbe considerare la cessione di Chiesa e Bremer in estate

Intervistato a Calcio Totale, Angelo Di Livio ha parlato delle possibile scelte in uscita della Juventus nella prossima estate. Ecco le sue parole: "Io non sacrificherei Chiesa perché secondo me la Juventus non deve vendere, si parla anche di una cessione di Bremer e questa voce non mi fa stare tranquillo. Se vuoi tornare a vincere non devi vendere i pezzi migliori".