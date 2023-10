Di Livio: “Fagioli indifendibile. La Juventus ha perso due giocatori”

Intervistato a Tv Play, Angelo Di Livio ha risposto ad alcune domande d'attualità nel mondo del calcio. Non poteva mancare un quesito sul caso esploso al momento in orbita Juventus e riguardante Nicolò Fagioli . Il giocatore sarebbe accusato di aver scommesso su piattaforme di gioco illegali anche sul calcio. Ecco le parole dell'ex calciatore bianconero:

"Mi piacerebbe tanto difendere Fagioli, ma oggi è un ragazzo indifendibile. Un professionista deve essere serio, soprattutto quando indossa certe maglie, dove ci sono dei comandamenti ben precisi. Mi auguro che lui riesca a tirarsi fuori dalla vicenda. Se il caso Fagioli può influenzare anche in campo? Non lo so, bisogna aspettare un comunicato della società. La Juve, dopo il caso Pogba, non può permettersi tutto questo. Mi metto anche nei panni di Allegri, che in 20 giorni ha perso due giocatori a centrocampo".