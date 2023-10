Di Gennaro: “La Juventus ha l’organico per lo Scudetto ma…”

Antonio Di Gennaro ha parlato delle ambizioni scudetto della Juventus: per l'ex calciatore i bianconeri avrebbero l'organico per competere

"Come organico sì, la Juventus non deve sbagliare niente e se ha fuori giocatori determinanti è un problema. Giocare una partita a settimana può agevolarti, la Champions sfianca ma l'organico di Inter, Milan e Napoli è più forte. La Juve, a dire la verità, dobbiamo capire se questa situazione uscita fuori può essere determinante o meno. A centrocampo ora anche come numero sono in difficoltà. E se non migliora anche il gioco è difficile che rimanga lì anche se ha un impegno a settimana".