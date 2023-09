Di Francesco: “Occhio alla Juve. Berardi? L’avrei voluto alla Roma”

Durante l'intervista alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco si è soffermato su Domenico Berardi, prossimo avversario in campionato che affronterà da ex. Di lui ha detto: "Un valore aggiunto per il Sassuolo al quale resto legato, un peccato che non giochi la Champions. Le coppe le ha fatte solo con me. L’avrei voluto alla Roma, ma i dirigenti non erano convinti: si sentì poco considerato e rifiutò. Lo porto ancora come esempio ai ragazzi".