Di Francesco: “Contro la Juventus cambia il modulo ma non filosofia”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match contro la Juventus , ha parlato l'allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco . Sul cambio modulo, il tecnico ha spiegato: " L'identità non cambia, abbiamo scelto interpreti diversi ma non cambiano principi e filosofia. Bisogna essere però maggiormente compatti, è qualcosa a cui tengo tantissimo".

Inoltre, sulla partita e l'andamento della sua squadra ha aggiunto: "Dobbiamo essere più determinati in fase difensiva e avere più cinismo, vorremmo uscire dalla partita non con i complimenti ma con un risultato positivo, è questo il nostro obiettivo. Perché tanti punti persi? Credo sia un insieme di cose, anche di casualità o cose che non vanno nel modo giusto. Dobbiamo continuare a lavorare meglio e indirizzare i ragazzi in maniera differente. Oggi è una partita difficile su un campo ostico e contro un avversario di grande livello".