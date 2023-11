Di Canio: “Juve iscritta alla lotta scudetto ma l’Inter è troppo forte”

Ospite a Sky Sport, Paolo Di Canio ha detto la sua sulla lotta per titolo del campionato di Serie A. Corsa che vedrebbe in gioco la Juventus di mister Allegri: "Il Milan ha perso un po' di identità. La Juventus per adesso si vede che non avendo il turno infrasettimanale è una squadra che non prende gol, per ora non segna ma qualche gol lo tira fuori, ed è iscritta alla lotta scudetto più delle altre ma l'Inter è troppo più forte per quello che mostra in campo quindi il Milan deve fare un cambio di marcia se vuole lottare in campionato".