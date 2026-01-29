Di Canio: “Ora la Juve non si può permettere di non mettere in campo i titolari. Ma…”

Le parole pronunciate da Paolo Di Canio ieri sera, negli studi di Sky Sport, al termine della gara di Champions League Monaco-Juventus

Ieri sera, direttamente dagli studi di Sky Sport Paolo Di Canio ha offerto il proprio pensiero riguardo alla prova offerta dalla Juventus di Luciano Spalletti nel match di Champions League disputato contro il Monaco e terminato 0-0. Queste le parole dell’ex calciatore bianconero:

“Incontri squadre che in Europa, seppure in grande difficoltà, hanno più gamba di te, hanno qualità tecniche. Il Monaco ha dei giocatori che negli spazi ti uccide. E in questo momento la Juve non si può permettere, anche se lo devi fare per necessità, di non mettere in campo i titolari. Cioè le geometrie di Locatelli, Yildiz che fa quegli strappi perciò liberare giocate sulla trequarti per McKennie che ha una palla più a tempo per l’inserimento. Ma per necessità devi farlo.

Però per un momento di crescita, in questo momento, quelli che sono cresciuti più di tutti, insieme a Thuram, non te lo puoi permettere perché se non c’è Locatelli, Thuram deve fare il Locatelli, chi fa chi? Thuram può fare Locatelli, si può sostituire due secondi quando c’è Locatelli per liberare le giocate, ma deve correre con la palla sulla trequarti e non può essere Koopmeiners; per cui perdi i tempi di gioco ed è un’altra Juve. Ma l’interlocutore davanti non è una delle tredici che ti sono sotto in campionato, il Monaco”.