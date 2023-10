Di Biagio: “Solo l’Inter può vincere lo Scudetto, Juve antagonista”

Luigi Di Biagio, ex calciatore dell'Inter e della Nazionale, ha detto la sua sulla stagione dei nerazzurri e della Juve.

Luigi Di Biagio, ex calciatore, ha detto la sua a internews.it, parlando anche della Juve. Ecco le sue parole: "Da 3 anni la rosa nerazzurra è la più forte della Serie A. Con Inzaghi giocano molto bene e hanno 2 giocatori per ruolo. Adesso devono portare a casa il tricolore, non ci sono alternative.

Forse la rivale principale è la Juve perchè non ha le Coppe ma, in realtà, non vedo nessuna. Solo l’Inter può buttare via il campionato come già successo 2 anni fa.

Romelu ha l’esperienza per gestire una cosa del genere e non farsi condizionare. Saranno molto importanti i primi minuti: se entra bene in partita riuscirà a non farsi distrarre dal pubblico. Altrimenti col passare dei minuti rischia di innervosirsi".

