Di Benedetto: “La Juve non chiederà lo scudetto a Thiago Motta”

Di Benedetto ha parlato degli obiettivi della Juve per la prossima stagione: per il giornalista, a Thiago Motta non si chiederà il titolo

Nel suo editoriale su Tmw, Lorenzo Di Benedetto ha analizzato gli obiettivi delle principali forze del campionato di Serie A, in ottica allenatore. Per il giornalista, la Juventus non dovrebbe fissare per Thiago Motta degli obiettivi differenti rispetto agli ultimi, almeno nel suo primo anno in bianconero. Ecco le sue parole: “Dopo la stagione fantastica al Bologna, Thiago Motta è approdato alla Juventus. Allegri ha lasciato con una Coppa Italia in più in bacheca e la qualificazione alla Champions League e la società non chiederà di più, almeno per il primo anno, all’ex centrocampista. L’obiettivo scudetto è però solo rimandato: nel 2026 la sua Juventus dovrà competere, ma non basterà. Dovrà vincere il tricolore”.