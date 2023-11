Verso il Derby d’Italia: McKennie si ferma in nazionale, out Bastoni

I due tecnici sono alle prese con diverse defezioni in preparazione alla super sfida di domenica prossima. Filtra ottimismo per l'americano

A meno di una settimana dal big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Inter a tener banco, nell'una e nell'altra squadra, sono gli infortunati. Entrambe le squadre sono alle prese con diverse defezioni importanti. L'ultimo allarme in casa bianconera è quello legato a Weston McKennie, che ha lasciato il ritiro negli Stati Uniti per una tendinopatia aggravata al ginocchio sinistro. Secondo Romeo Agresti, il calciatore sarebbe rientrato solo a scopo preventivo e ad oggi non sarebbe in dubbio per la sfida contro i nerazzurri. Dovrebbero recuperare Weah e Alex Sandro, mentre resta in dubbio Miretti. Locatelli e Danilo verso il forfait.