Avv. La Marca: “Per la Juventus questa è una stagione particolare”

Per la Juventus è una stagione particolare ma con una vittoria nel derby potenzialmente, qualora la giustizia sportiva dovesse dare ragione ai bianconeri, potrebbe addirittura ritrovarsi da sola al secondo posto , un qualcosa di impensabile qualche mese fa dove in tanti volevano l’esonero di Allegri. Senza contare che in Europa League la Juventus ha dimostrato di poter lottare per la vittoria della competizione potendo fare affidamento su un Di Maria che si è assunto finalmente le sue responsabilità diventando giustamente il leader tecnico della squadra.

Pogba? Dovrà essere sicuramente un rientro graduale, si spera anche per il bene del calcio italiano che questo giocatore ritorni al più presto ad essere protagonista con la maglia della Juventus. Pogba può essere ancora un fattore per questa Juventus per il finale di stagione. Parliamo di un giocatore dalle caratteristiche uniche che andrebbe a rinforzare notevolmente la mediana bianconera che ha proprio risentito dell’assenza di un elemento capace di abbinare forza fisica ad una qualità sopraffina. Difatti alla Juventus fino a questo momento, ad eccezione fatta di Rabiot, sono mancati i gol dei centrocampisti e proprio in questo aspetto uno come Pogba ha sempre dimostrato di poter fare la differenza".