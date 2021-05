Demiral: “A scuola da Chiellini, ma contro l’Italia farò del mio meglio”

Il difensore bianconero dal ritiro della nazionale turca

Queste le sue dichiarazioni dal ritiro della Turchia: "Siamo tutti giocatori che amano la pressione, giochiamo nei migliori campionati e nelle migliori squadre. Essere sotto pressione per noi è il meglio. C'è una bella rivalità, con molta competizione tra di noi. Nella nostra squadra tutti giocano l'uno per l'altro.Sono sicuro che otterremo dei buoni risultati all'Europeo. La partita contro l'Italia significa molto per me: cercherò di fare del mio meglio. Giocare in Italia e contro l'Italia sarà speciale. Negli spogliatoi scherziamo molto. Chiellini e Bonucci mi prendono in giro, ma certo non manco di farlo anche io. Chiellini mi ha anche chiesto come stesse Yilmaz. Ci stanno osservando e conoscono i nostri calciatori. È bello avere che ci sia questa competizione. Sono molto legato a Buffon: è una persona molto speciale, molto umile. Gigi mi supporta sempre e lo ringrazio. Chiellini ha 37 anni, ma avere l'opportunità di vedere quanta intensità mette ad ogni allenamento mi impressiona molto. Buffon si allena ancora a 42 anni. Quando non gioco, Dybala e Ronaldo mi dicono che anche io devo fare qualcosa di simile in allenamento. Tutto questo è molto importante per me, è una grande esperienza. Ronaldo vuole imparare il turco e vuole lezioni ogni giorno. Così fanno anche Dybala e gli altri miei compagni di squadra. Loro invece mi insegnano anche lo spagnolo".