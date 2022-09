Delneri: “Allegri conosce l’ambiente, troverà le contromisure”

Gigi Delneri, ex allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "Allegri in discussione? E' normale, quando i risultati non arrivano il primo ad essere messo sotto processo è l'allenatore. Massimiliano, però, non è alle prime armi e conosce molto bene l'ambiente. E' pragmatico, vincente, in Europa ha fatto bene. Riuscirà a trovare delle contromisure adatte per superare alla grande questo periodo, un po' come fece con quello scudetto vinto nel 2015/16. Nessuno, dopo la sconfitta col Sassuolo, avrebbe scommesso su di lui".