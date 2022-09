Zoff: “La Juve si tirerà su insieme ad Allegri, nulla è compromesso”

L'ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana Dino Zoff, ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Radio, ai quali ha detto la sua sul momento che sta attraversando la Juventus: “Dopo aver vinto tanto ora è un periodo di assestamento, che poi non definirei neanche tale. La Juve ha comprato tanto in estate ma non ha trovato ancora la strada giusta. Certamente nulla è compromesso, ma fino ad ora le prestazioni non sono state all'altezza di quello che è la Juventus.Adesso si spera nel rientro di qualche uomo e penso a Federico Chiesa e non solo. Al momento le prospettive sul futuro sono meno sicure“.