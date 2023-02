Delli Carri: “Salernitana-Juve bella sfida. I giovani bianconeri…”

Il difensore del Padova, con un passato sia in bianconero che in granata, ha parlato della sfida tra la squadra di Allegri e quella di Nicola

redazionejuvenews

Martedì la ventunesima giornata di Serie A si chiuderà con la partita della Juventus, impegnata all'Arechi contro la Salernitana. Della sfida ha parlato, ai microfoni di salernitananews.it, il doppio ex Filippo Delli Carri. Il classe '99, in prestito al Padova dal Como, ha un passato nelle giovanili bianconere e nella Next Gen, mentre lo scorso anno era a Salerno.

La sua opinione sul match: "Il mondo Juventus sta vivendo una situazione non facile. La penalizzazione, se confermata, cambierebbe in modo radicale la classifica dei bianconeri. Non è facile concentrarsi sul campo con una situazione del genere fuori. I giocatori però sono molto esperti e faranno il possibile per sopperire a una situazione così. Mi aspetto una bella partita. La Salernitana ha passato un periodo difficile, ma ne è venuta fuori ed è una buona squadra. Di certo con la Juve darà qualcosa in più, poi ci sarà una bella cornice di pubblico all’Arechi".

Delli Carri poi ha parlato di Nicolussi Caviglia, Fagioli e Miretti: "L’infortunio grave che Hans ha avuto a Parma lo ha frenato, altrimenti sarebbe esploso prima in Serie A. Ho visto il suo esordio con il Torino, nel secondo tempo ha fatto una gran partita. È un giocatore che, anche se non ha stazza, ha grande forza fisica e un gran piede. L’età è poi dalla sua parte, ha solo ventidue anni. Conosco benissimo Fagioli, un po’ anche Miretti. La Juve ha pescato in casa due giocatori davvero forti e intelligenti. Spesso in Italia non ci si accorge di avere dei talenti e si comprano gli stranieri".