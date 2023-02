Da Candreva a Bremer: tutte le statistiche in vista di Salernitana-Juve

In vista del match tra Salernitana e Juve, la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match

redazionejuvenews

In vista del match tra Salernitana e Juve, la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match: "La Salernitana ha vinto solo una delle sette sfide contro la Juventus in Serie A TIM (2N, 4P). 1-0 all’Arechi il 2 maggio 1999 grazie al gol di Marco Di Vaio.

Dopo il pareggio per 2-2 nel match d’andata, Salernitana e Juventus potrebbero pareggiare due sfide di fila per la prima volta in Serie A TIM.

Perfetto equilibrio in tre precedenti tra Salernitana e Juventus in casa dei campani in Serie A TIM: un successo per parte e un pareggio. La gara più recente risale al 30 novembre 2021 (vittoria bianconera 0-2 con gol di Dybala e Morata).

Dopo una serie di sette match senza alcun successo in campionato (2N, 5P) la Salernitana ha vinto la gara più recente contro il Lecce. I granata potrebbero vincere due partite di fila in Serie A TIM per la prima volta dallo scorso ottobre.

Dopo otto vittorie di fila in campionato senza subire alcun gol, la Juventus ha guadagnato un punto nelle ultime tre partite di campionato, incassando 10 reti. I bianconeri non perdono due match di fila in Serie A TIM dall’ottobre 2021. L’ultima volta che sono rimasti senza segnare in due gare consecutive nel torneo risale al novembre 2012.

Sfida tra la squadra che ha subito più gol su azione in questa Serie A TIM (Salernitana, 30) e la seconda che ne ha incassati meno in questa graduatoria (Juventus, 13).

Quattro degli ultimi sei gol della Juventus in campionato sono arrivati su calcio piazzato; in generale, i bianconeri sono la formazione che in percentuale ha realizzato più reti su calcio da fermo in questa Serie A TIM (40%: 12/30).

Antonio Candreva ha preso parte a tre gol nelle sue ultime tre sfide contro la Juventus in Serie A TIM (una rete e due assist); il classe ’87 ha segnato le sue prime due reti nel massimo campionato proprio con la maglia bianconera (16 presenze tra gennaio-maggio 2010).

Dusan Vlahovic ha realizzato tre gol in tre sfide contro la Salernitana in Serie A TIM: doppietta con la Fiorentina l’11 dicembre 2021 e un gol con la Juventus il 20 marzo scorso. Le ultime otto reti del classe 2000 in campionato sono tutte arrivate a Torino (sette all’Allianz stadium e una all’Olimpico Grande Torino). La sua ultima marcatura al di fuori di questa città risale al 9 aprile 2022 v Cagliari.

Bremer ha segnato due gol contro la Salernitana in Serie A TIM, contro nessuna squadra ha fatto meglio. Tra queste è inclusa la sua unica marcatura con la maglia della Juventus in campionato, nella sfida d’andata dello scorso 11 settembre". (legaseriea.it)