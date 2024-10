Delli Carri: “Dall’anno prossimo la Juve dovrà conquistare titoli”

Delli Carri ha parlato delle ambizioni della Juve: per l'ex calciatore, dalla prossima stagione i bianconeri dovranno necessariamente vincere

Intervistato per Tmw, Daniele Delli Carri ha parlato dei progetti della Juventus. Ecco le sue parole: “La Juventus è una delle poche squadre che può contare su una proprietà italiana, storica, e che vuole vincere. Un pò come accadeva con il Milan di Silvio Berlusconi. In questa stagione dovrà tornare a vincere, con un progetto nuovo e un allenatore forte come Thiago Motta. La dirigenza è altrettanto forte che ha investito tanto, ma spendere parecchio sul mercato non significa che poi ottieni successi nell’immediato. Sicuramente nel giro di un anno o due la Juventus per abitudine deve tornare a vincere. Oggi magari il Milan fa terzo o quarto e l’importante è tornare in Champions League. Alla Juventus non è la stessa cosa, perchè le proprietà americane hanno una visione diversa del calcio rispetto a quelle italiane.

Delli Carri: “Per la Juve anno di costruzione”

L’ex calciatore ha proseguito: “In tal senso la Juve, al di là dell’introito che garantisce la Champions, punta a vincere. Questa sarà una stagione di grande costruzione, ma l’anno prossimo poi dovrà conquistare titoli. Thiago Motta è un allenatore top, ha una grande mentalità ed è un aspetto importantissimo. Non ha nessun problema a far giocare chiunque, compreso i giovani che crescono nella Next-Gen e nella Primavera come Savona, Yildiz, Mbangula. Alla Juventus comunque bisogna vincere”.