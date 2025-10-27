Del Piero a Sky: “Il problema della Juventus non è soltanto l’allenatore”

Il parere espresso dall'ex capitano bianconero sul momento che sta attraversando la Juventus di Igor Tudor

Ieri sera, direttamente dagli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha offerto il proprio punto di vista sul momento che sta vivendo la Juventus di Igor Tudor. Di seguito il parere dell’ex capitano bianconero:

“Tudor è in confusione? Non credo che la parola confusione la più adatta per Igor, lo conosco molto bene, come calciatore, anche come ragazzo, come una persona, ci ho chiacchierato anche in Champions che ero a Madrid, non è un discorso di confusione. È un discorso che secondo me oggi la Juve non ha un problema di allenatore, ha un problema più complesso, di come è strutturata la squadra, di come si sono amalgamati in questo inizio di stagione, di come stanno rendendo, di risultati che ovviamente uno dietro l’altro poi ti affossano sempre di più. C’è una complessità di cose. Io quando prima anche si parlava di Tudor che può andare via stasera, la squadra comunque era viva non ha demeritato, il pareggio forse era il risultato più giusto. A Madrid ha fatto bene, il problema è Como.

Como è stata dal rientro delle nazionali ha avuto questo momento così. Poi, per il resto ti ripeto, non penso che con un altro allenatore questa squadra vinca il campionato. è problema più ampio, perché non ha ancora 11 titolari ma non perché solo Tudor non vuole avere 11 titolari o perché vuoi rendere tutta la squadra viva e tenerli tutti in tensione, no. Perché effettivamente al di là di 2 o 3 elementi che hanno dato una continuità, vedi Yildiz, vedi Thuram gli altri hanno sempre fatto un po’ fatica, una o due bene e l’altra male e quindi sei costretto, anche con il numero di partite, a mettere dentro gli altri giocatori, diciamo così, però non c’è qualcuno che dici: questo deve giocare sempre effettivamente. Quindi non puoi incolpare solo allenatore anche se lui a un certo punto, vedendo le squadre più forti che ci sono oggi in Italia e in Europa, tutte hanno più o meno 8 o 9 undicesimi, se non tutti undici di giocatori, scelti per essere titolari”.