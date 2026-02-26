Del Piero a Sky: “Galatasaray? La Juve ha fatto una partita spettacolare, però…”

Le parole di Alessandro Del Piero rilasciate ai microfoni di Sky al termine di Juve-Galatasaray: le sue dichiarazioni

Alessandro Del Piero ieri sera ai microfoni di Sky ha espresso il proprio parere riguardo alla prestazione offerta dalla Juventus contro il Galatasaray. Di seguito le sue parole:

“Ce n’è stato tantissimo di orgoglio stasera, perché è arrivata ad un interno sinistro di distanza da un’impresa epica. Per il resto ha fatto una partita spettacolare sotto ogni punto di vista. È uno spirito quello che si è visto stasera che dovrebbe essere, se possibile, per quanto possibile per numero di partite, impegni, quello che bisogna dimostrare in campo ogni partita. Lo spirito che è mancato anche un po’ all’Inter ieri, se posso essere sincero, e che alla Juve manca troppo spesso.

Stasera anche in 10 contro 11 si è visto che se rischiano di più creano sicuramente tanto e possono performare anche di più. Però il problema un po’ di fondo è che possono soffrire in alcune circostanze, soprattutto dietro. Purtroppo è un anno ancora di ricostruzione dove vedremo da dove ripartirà la Juve, perché domenica c’è la Roma e non può permettersi di perdere altro terreno”.