Del Piero ricorda Boniperti: “Affasciato dal nostro rapporto. Firmai in bianco il primo contratto”

L'ex capitano della Juventus ha parlato del Presidente

Nella giornata di ieri si è spento all'età di 92 anni Giampiero Boniperti, lasciando un grande lutto nel mondo del calcio e soprattutto nel mondo bianconero. L'ex giocatore e capitano della Juventus Alessandro Del Piero, ha ricordato, intervistato dai microfoni di Sky Sport, il Presidentissimo: "Il mio pensiero va al percorso fatto sui suoi dettami, da quello che è scaturito da quel pomeriggio a Udine, quando l’ho conosciuto. Una delle prime cose che amava dire era “Tagliati i capelli” per dare un segnale su quello che era lo stile Juventus. Conosco in maniera personale il figlio e il nipote e quindi c’è un grande dispiacere ma sono felice che ci sia questo ricordo. Ha sacrificato la sua vita per la Juve. Il nostro rapporto mi ha sempre affascinato perché ho conosciuto poche persone carismatiche come lui, al di là delle scelte personali. Era un vincente di natura, una bella persona sotto tutti gli aspetti. Penso che questo lo abbia riconosciuto tutto il mondo ed è un bellissimo segnale".