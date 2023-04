Del Piero: “Nessuno migliore di Allegri per gestire l’1-0”

L'ex attaccante e capitano della Juventus ha parlato della partita di questa sera tra i bianconeri e lo Sporting Lisbona

La Juventus scenderà in campo questa sera contro lo SportingLisbona nella partita valevole per il ritornodei quarti di finale di Europa League: i bianconeri partono dall'1-0 ottenuto nella gara di andata disputata la scorsa settimana a Torino, decisa da una rete segnata da Federico Gatti. Una partita importante che dirà molto del proseguo della stagione dei bianconeri, che vogliono andare avanti nella competizione per cercare di vincerla.

Massimiliano Allegri avrà tutta la squadra a disposizione per questa sera, tranne che per Moise Kean, ancora alle prese con qualche fastidiomuscolare. Una buona notizia per il tecnico toscano, che potrà finalmente contare anche su Paul Pogba, che difficilmente patirà comunque dall'inizio, ma che potrà essere usato come arma durante la partita.

L'ex Capitano e attaccante della Juventus Alessandro DelPiero, ha parlato negli studi di Sky Sport della partita di questa sera, e dell'atteggiamento della squadra bianconera: "Non c’è persona migliore di Allegri per difendere 1-0, sarà capace di gestire la partita con più fasi per giocarsela anche con la panchina. La Juve è solida in fase difensiva e con questa ha fatto tanti punti".