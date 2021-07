Del Piero: “Nell’Italia ognuno sa quello che deve fare. Insigne? Fa bene a provarci..”

L'ex calciatore ha parlato

La Nazionale Italiana di Roberto Mancini ha vinto ieri sera il quattro di finale dell'Europeo contro il Belgio, qualificandosi per la semifinale della competizione dove sono attesi dalla Spagna. La partita avrà luogo martedì a Londra, con le due squadre che si giocheranno l'accesso alla finale di Wembley. Gli Azzurri hanno dominato la partita contro Lukaku e compagni, a cui non è bastato il gol dell'attaccante dell'Inter per rimontare il doppio vantaggio azzurro firmato da Barella e Insigne.