Il futuro di Cristiano Ronaldo è il grande tema dell'estate bianconera, che indirizzerà in un senso o nell'altro il calciomercato della Juventus. In conferenza stampa, Cherubini e Arrivabene hanno spiegato che non è ancora arrivato nessun segnale dal giocatore o dal suo entourage circa un trasferimento. Con la permanenza del portoghese, il mercato della Juve cambierebbe radicalmente: ecco quindi chi può arrivare in attacco per affiancare CR7! <<<