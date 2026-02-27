Del Piero: “Mercoledì sera la Juve mi ha emozionato”

Le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Del Piero a margine dell'evento "Unexpected" di Adidas, tenutosi ieri sera

Alessandro Del Piero nella serata di ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento “Unexpected” di Adidas. In particolare, l’ex calciatore bianconero ha espresso il proprio pensiero su vari argomenti, fra cui l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Queste le sue parole:

“Mercoledì sera ero allo stadio, ho vissuto una serata pazzesca, la Juve mi ha emozionato. Ha fatto una prova incredibilmente alta sotto tutti i profili, inoltre era pure in 10 contro 11. Quindi, se ci soffermiamo alla partita col Galatasaray, sicuramente è stato un bel segnale per la Juve, nonostante sia uscita. La competizione nel calcio europeo è cambiata da tempo. A volte arrivano in finale di Champions o nella altre coppe squadre che non avremmo minimamente immagino essere lì. Questo accade perché tutti studiano, si impegnano, ci danno dentro e cercano di migliorarsi, ambiscono a diventare i più forti. Oggi è così, sempre di più, bisogna che le squadre italiane si adeguino a questo. L’Atalanta ha fatto un’impresa storica, bellissima, la Juve come detto prima ci è andata veramente molto vicino, l’Inter ha avuto questa défaillance. Vedremo le altre come andranno. C’è poco altro da dire, bisogna cercare sempre di migliorarsi“.

Del Piero ha poi parlato della prossima gara della Juventus contro la Roma: “A meno quattro dalla Roma, sarà certamente decisiva. Molto dipenderà anche dagli altri risultati, però la Juventus ha un allenatore con un’esperienza tale che sicuramente saprà analizzare bene il tutto, sperando di riuscire poi a mettere in atto quando studiato. Sicuramente in Champions c’è stato l’orgoglio e lo spirito giusto, però poi ci sono partite e partite, momenti e momenti, quando sai di dover fare una cosa, come farla, ma anche gli avversari che a volte ti permettono di farla, in altre no“. Sul tema scudetto poi: “C’è ancora lo sconto diretto col Milan, quindi staremo a vedere, bisognerà vedere come andrà e come poi reagiranno le squadre“.