Del Piero: “Io credo la Juve abbia elementi per fare molto bene”

La Juventus scenderà in campo questo pomeriggio contro il Torino tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, nella partita valevole per l'ottava giornata del campionato italiano di Serie A. L'ex Capitano e numero 10 della Juventus Alessandro Del Piero , ha parlato intervistato dall'emittente Abu Dhabi Sport Channels, alla quale ha parlato dei bianconeri.

"La Juve ha giocato partite non buone, sicuramente, alternandole però, a prove positive. Quando vinci va tutto bene, quando perdi no. La vita del tifoso a volte rende difficile accettare tutto, ma io credo ci siano elementi sufficienti per fare molto bene".

"Lippi o Capello? Non mi piacciono affatto queste domande. Ho vissuto esperienze diverse con tutti i tecnici, non mi piace scegliere chi sia il migliore. Ho attinto da tutti: da Lippi, con il quale ho giocato per sette anni, con Capello per due o anche con chi mi ha allenato per un anno solo. Da quando frequento il corso di Coverciano, capisco gli allenatori un po' di più".