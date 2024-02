Del Piero: “Inter squadra forte, può andare avanti in Europa”

La Juventus si torva al secondo posto in classifica dietro l 'inter : i bianconeri sono a sette punti di distanza dalla squadra nerazzurra , che ha anche una partita in meno e potrebbe portare il suo vantaggio a dieci lunghezze. Una situazione che si è ribaltata in una settimana, che ha visto la Juventus pareggiare una partita e perderne due.

"Sa quando attaccare bene, sa quando fare gol, sa quando deve difendere, sa gestire la gara per tutti i novanta minuti, ha grande qualità tra i giocatori in tutti i settori, un centrocampo che ha raggiunto una maturità, una freschezza e completezza nell’insieme che non ci saremmo mai aspettati. Come non ci saremmo mai aspettati che Calhanoglu facesse un’ascesa continua, prendesse le redini di tutto con questa qualità e intraprendenza".