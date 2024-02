Del Neri: “Juve arrabbiata, l’Udinese non dovrà concedere niente”

L'ex allenatore ha parlato della sfida in programma lunedi sera tra le due squadre bianconere in programma a Torino

La Juventus scenderà in campo lunedì sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium nella partita in programma contro l' Udinese : i bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria dopo la sconfitta subita a San Siro contro l'inter e dopo il pareggio casalingo contro l'Empoli, che hanno fatto perdere ai bianconeri il contatto con la testa della classifica.

L'ex allenatore, tra le altre proprio di Juventus ed Udinese, Gigi DelNeri, ha parlato della partita in programma lunedì sera ai microfoni de Il Messaggero Veneto:"L’Udinese dovrà restare con le linee molto compatte per poi sfruttare ogni possibile spiraglio, ma per farlo non dovrà aspettare la Juventus subito a ridosso della propria area".