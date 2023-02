De Paola: “Allegri è stato maleducato con De Grandis”

Paolo De Paola , giornalista, ha detto la sua a TMW Radio sulla Juventus , parlando anche della questione tra Max Allegri e Stefano De Grandis negli studi di Sky. Ecco le sue parole sul battibecco: " Molto spesso l'allenatore non se la prende mai con il talent ma con il giornalista che parla, e mi sembra un atteggiamento vigliacco. A ognuno il suo ruolo. Allegri è stato un po' maleducato, l'aggressività non va mostrata verso chi non ritieni del tuo rango . Poi ha attaccato De Grandis con dati sbagliati.

E' un allenatore Allegri che ha fatto più 1-0 in carriera tra i top-7 in Italia, quindi la contestazione fatta dal giornalista era giusta. E' una sua caratteristica ma nessuno gli imputa qualcosa. Allegri deve accettare questa contestazione. La reazione della Juventus è stata quella di chiudere la gara, anche in maniera rabbiosa, ma solo dopo il pare. Se non ci fosse stato l'1-1 si sarebbe continuati sul ritmo blando in difesa dell'1-0, per questo la domanda era pertinente.