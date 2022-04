De Sciglio rinnova fino al 2025: mancano solo le firme

Il giocatore e la società hanno trovato l'accordo per il prolungamento del contratto fino al 2025, con il terzino che rimarrà a Torino anche in estate

Giovedì infatti c'è stato un incontro in un hotel di Nyon, a margine della Final four di Youth League, tra l’agente di De Sciglio, Giovanni Branchini e il direttore sportivo Federico Cherubini. La trattativa è ormai in uno stato avanzato, e mancano gli ultimi dettagli per giungere alle firme: il giocatore firmerà un contratto triennale, fino al 2025 con ingaggio più basso rispetto a quello percepito finora di 3 milioni, in linea con la nuova gestione che il club ha stabilito per i calciatori vicini ai trent’anni e alla scadenza del loro contratto.