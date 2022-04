Sassuolo-Juve, occhi puntati su Raspadori: sarà lui il dopo-Dybala?

Nel corso del match tra Sassuolo e Juve, la dirigenza bianconera dagli spalti seguirà da vicino Raspadori, possibile sostituto di Dybala

redazionejuvenews

Lunedì alle 20.45 la Juventus scenderà in campo contro il Sassuolo, match valido per la 34esima giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri dopo aver pareggiato contro il Bologna si prepara a portare a casa i tre punti, fondamentali per difendere il quarto posto. Se infatti lo scudetto è ormai un'impresa degna di Mission Impossible, la qualificazione alla prossima Champions League è l'obiettivo minimo dei bianconeri. Di fronte si troveranno una squadra ardua da battere, che fa del gioco offensivo la sua arma migliore e che nel match di andata è già riuscita a battere la Juventus. Questa volta i bianconeri riusciranno a trionfare?

Mentre in campo i giocatori si daranno battaglia per tutti e 90 i minuti di gioco più recupero, sugli spalti la dirigenza bianconera osserverà da vicino i molti gioielli neroverdi. Berardi, Scamacca, Frattesi e soprattutto Giacomo Raspadori. L'attaccante italiano classe 2000 è in cima alla lista degli obiettivi dei bianconeri, tra i più papabili sostituti di Paulo Dybala. L'argentino al termine della stagione non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri e lascerà Torino. Per questo la dirigenza è alla ricerca di un sostituto.

Ma di cosa è in cerca la Juventus? La squadra di Massimiliano Allegri avrebbe bisogno di un attaccante duttile, in grado di supportare la manovra offensiva a suo di gol e assist per Vlahovic. Il bomber serbo andrebbe servito di più e meglio e proprio per questo i bianconeri sono alla ricerca di un giocatore di qualità: la descrizione perfetta di Raspadori. Le alternative? Piace molto Zaniolo della Roma (ma il prezzo del cartellino è alto), così come Di Maria, che in estate si libererà a zero dal PSG. L'argentino non è la prima scelta dei bianconeri ma potrebbe essere un'alternativa low cost (si andrebbe a pagare soltanto il ricco stipendio) di assoluto livello.