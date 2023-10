ESCLUSIVA JUVE / De Santis: “Colpi in entrata? Vi dico”

Come si muoverà la Juventus nel mercato di gennaio? A tal proposito, ne abbiamo parlato telefonicamente in esclusiva con Lorenzo De Santis , procuratore sportivo e intermediario di mercato.

“Non è detto, nel mercato non si sa mai. Però c’è da dire che le recenti ottime prestazioni di Soulè con il Frosinone lasciano ben sperare la Juve. Non è detto che, magari, la società bianconera aspetti giugno per la scadenza del prestito, per poi reintegrarlo a pieno, anziché andare a puntare su un classe 1994, come l’esterno offensivo del Sassuolo”.