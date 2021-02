De Rossi: “La Juve ci ha messo pochissimo per fare lo Stadium. Noi siamo rimasti solo con il plastico”

L'ex giocatore e capitano della Roma ha parlato

TORINO - Daniele De Rossi, ex giocatore e capitano della Roma, ha parlato in occasione della presentazione dell’VIII edizione del Corso di Team Manager alla Luiss. Queste le sue parole: "Qui parliamo della nostra città. Non dell’Italia. In un’altra città d’Italia, che è Torino, la Juve ci ha messo pochissimo a fare lo stadio. Vuoi perché c’erano presupposti diversi, vuoi perché la famiglia Agnelli è molto influente a Torino, molto potente, e dunque ha avuto qualche porta aperta in più. Fatto sta che loro adesso hanno uno stadio che li aiuta, e tanto. Sia la domenica, nei novanta minuti, perché comunque si crea una bella atmosfera, sia come introiti, come guadagni; non faccio l’economista ma abbiamo letto e riletto mille volte quanto possa aiutare avere uno stadio per una società di calcio. Questo, per Roma è un grande peccato. Io ho fatto due presentazioni dello stadio nuovo a Roma".