De Paola: “Mi chiedo quale feeling ci sia ancora tra Allegri e Chiesa”

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato dei dubbi offensivi alla Juventus in vista del match contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Serve riformare una coppia che doveva andare in campo anche contro l'Empoli. Sfortuna ha voluto che proprio la scelta di Milik si sia rivelata nefasta. In assoluto però era sbagliata l'idea di mettere Milik in un momento di forma stratosferico di Yildiz. Si riforma una coppia che mi piace molto".