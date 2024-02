De Paola: “Juventus migliore di quella che si è vista con l’Inter”

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha commentato la sconfitta della Juventus contro l'Inter. Ecco le sue parole: “Questa partita ha mostrato per la prima volta in campionato tutti i limiti di quella filosofia che io non ho mai apprezzato, ovvero il cortomuso. La Juventus poteva prendere 3-4 gol. Il primo tempo è la fotografia del fallimento di Allegri. Se si vuole si può andare avanti con questo allenatore, magari porterà anche qualche risultato. Contro qualsiasi avversario, la Juventus non aggredisce. Quel forte Apache prima o poi viene abbattuto dalla qualità di una squadra come l’Inter. Bremer e Danilo sono tra i migliori difensori al mondo, ma non puoi difendere per 90 minuti così. Dichiari che tu scendi in campo per lo 0-0, così non si riesce ad andare avanti".