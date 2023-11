De Paola: “Juve e Inter con approccio simile. Nerazzurri appena favoriti”

Paolo De Paola ha espresso il suo pronostico sulla sfida tra Juventus e Inter: per il giornalista i nerazzurri sarebbero di poco favoriti

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha fatto il suo pronostico sul match tra Juventus e Inter. Ecco le sue parole: “Sono molto curioso perché sono squadre con un approccio molto simile, con l’Inter che però ha più soluzioni offensive. L’Inter ha più possibilità non per una differenza di qualità, ma perché la Juve spesso decide di non sfruttare il suo potenziale offensivo".