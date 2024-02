De Paola: “Inter e Juventus hanno l’obbligo di vincere lo scudetto”

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Paolo De Paola ha parlato del match di Serie A tra Inter e Juventus . Ecco un estratto delle sue parole: " Inter-Juve è la svolta del campionato. Le due rose si equivalgono. L’ Inter ha qualcosa in più a centrocampo e con Buchanan copre un piccolo vuoto che si era creato sulle fasce. La Juve ha risposto con Alcaraz. L’argentino è un colpo da scudetto. Il duello fra le due società si sviluppa anche sul piano economico. L’arrivo di Giuntoli e l’ultimo aumento di capitale sono state le risposte più concrete della Famiglia. All’orizzonte si profilano però altre nubi con il caso Stellantis che sicuramente non avrà conseguenze dirette ma potrebbe riservarne di secondarie sul club. L’ Inter è invece sempre più radicata attorno alla figura di Beppe Marotta fresco firmatario di un rinnovo fino al 2027. I problemi finanziari del club non li scopriamo certamente adesso e la situazione debitoria dovrà trovare una soluzione entro la fine della stagione. Anche in questo caso bisognerà attendere gli eventi".

De Paola ha proseguito: "Qualche, ulteriore, analogia possiamo rilevarla sugli uomini al comando in panchina. È l’ultima occasione per entrambi di vincere il campionato. Inzaghi ha portato a casa trofei importanti che però non hanno illuminato la sua posizione rispetto ai deludenti percorsi nel torneo principale. Sia chiaro, non è sotto accusa. Dopo la recente vittoria in Supercoppa le sue azioni sono in rialzo, ma manca il colpo grosso che ne sancirebbe la completa affermazione. La guida di grandi squadre obbliga a queste aspettative. Allegri non ha bisogno di scudetti per far luccicare il proprio curriculum ma sono già due anni che fa cilecca. Si scontrano le due squadre più in forma e più motivate. Gli uomini su cui puntare? Vlahovic e Thuram".