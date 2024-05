De Paola: “Del Piero è l’unico che riporterebbe la pace alla Juventus”

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Paolo De Paola ha analizzato l'attuale momento nella società della Juventus dopo l'addio burrascoso di Massimiliano Allegri. Per il giornalista, l'attuale momento potrebbe essere risolto con un unico nome, quello di Alessandro Del Piero. Ecco un estratto delle sue parole: "E adesso scenda pure l’oblio su Allegri alla Juve. Poteva andarsene con dignità avendo qualificato la squadra in Champions e portato la vittoria della coppa Italia, ha scelto un altro modo, il peggiore, per essere cacciato. Non c’è nulla di “juventino” in ciò che ha fatto Allegri. Molto più juventino Alessandro Del Piero che venne liquidato su due piedi da Andrea Agnelli senza mai fare accenni sgradevoli contro la società. Quello di Del Piero è stato un comportamento da juventino vero perché ha scelto la resilienza contro l’oltraggio. (...) ci vorrebbe anche un vice presidente come Del Piero. Se non ora, quando? Del Piero è l’unico che potrebbe riportare pace fra gli juventini dilaniati dalla vicenda Allegri. Ed è l’unico che potrebbe chiudere finalmente il capitolo Agnelli con i suoi strascichi per rilanciare veramente la Juve nel futuro con le sue idee e la sua voglia (vera) di puntare sui giovani di qualità. Se non ora quando? Ne siamo sicuri, Del Piero metterebbe tutti d’accordo".